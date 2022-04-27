ЧП на Южном мосту: рецидивист сильно избил пожилого мужчину и отобрал у него велосипед

Жертвой брутального нападения на Южном мосту в Риге стал 80-летний Виктор, который спешил после работы в школе домой. Грабитель жестоко избил свою жертву и отобрал велосипед, однако далеко ему уйти не удалось.

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Как отмечает Degpunktā, преступник в кровь разбил лицо пожилому мужчине, пытаясь завладеть его велосипедом. Виктор упал и на некоторое время потерял сознание.

Свидетелями нападения стали несколько человек, которые сразу же бросились на помощь. В частности, Айгарс отправился за грабителем, а его супруга побежала к пострадавшему. Задержать грабителями своими силами не удалось, поэтому на подмогу вызвали полицию.

Подозреваемого задержали возле дома номер 39 по ул. Дарзциема — примерно в 1,5 км от места нападения. Им оказался 47-летний рецидивист, который к тому же находился в полицейском розыске.

Стражи порядка доставили задержанного в участок полиции "Кенгарагс" и поблагодарили неравнодушных граждан за помощь. По делу начат уголовный процесс.