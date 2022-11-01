ЧП в аэропорту: VID обнаружил в багаже пассажира большое количество автозапчастей и деньги

Сотрудники таможенного управления Службы госдоходов (VID) в аэропорту "Рига" в ходе досмотра багажа пассажира, обнаружили большое количество автозапчастей и наличных денег.

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29 октября в аэропорту "Рига" в ходе контроля пассажиров, прибывших в Латвию рейсом Стамбул-Рига, сотрудники таможенного управления направили на дополнительный досмотр пассажира, который пересек границу через "зеленый коридор".

На вопрос, перевозит ли он в багаже новые товары, пассажир ответил утвердительно, указав, что в багаже находятся автозапчасти. В ходе углубленной проверки выяснилось, что пассажир привез в Латвию четыре картонных коробки и спортивную сумку. Во время проверки, мужчина указал, что также везет наличные - в сумке между личными вещами в папке находились 10 323 евро. За отсутствие декларации наличных начат административный процесс.

Открыв картонные коробки, сотрудники таможни констатировали, что в них находятся упаковки для розничной торговли с различными частями автомобильной топливной системы. Незадекларировав их и не уплатив налоги, пассажир ввез на территорию Латвии 117 автодеталей общей стоимостью 37 000 евро.

Начат уголовный процесс, нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.