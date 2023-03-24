ЧП в больнице Страдиня: задымление возникло в кабинете родильного отделения (ДОПОЛНЕНО)
Foto: LETA

Задымление, возникшее в пятницу в Клинической университетской больнице им. Страдиня, произошло в рабочем кабинете родильного отделения, которое находится на 6-м этаже 15-го корпуса, подтвердила специалист учреждения по связям с общественностью Эвия Милейко.

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О происшествии немедленно сообщили в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС), была созвана больничная группа по оперативному управлению, приняты необходимые меры по эвакуации пациентов и сотрудников.

На данный момент бригады ГПСС завершили свою работу, и больница возобновила работу в обычном ритме.

В 10.08 пожарным удалось ограничить распространение пламени — на площади трех квадратных метров горело межэтажное перекрытие.

Милейко сообщила, что на данный момент непонятно, почему возникло задымление, однако в здании идет ремонт, и "где-то могло что-то случиться".

Всего из задымленных помещений эвакуировано 14 человек. По информации ГПСС, есть один пострадавший. Милейко подтвердила, что это сотрудник, но ситуация связана не напрямую с задымлением, а с реакцией человека на нее.

В 10.46 спасатели завершили работу на месте происшествия.

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