ЧП в Кенгарагсе: из школы эвакуировались 140 человек, двоих передали медикам

В результате небольшого пожара, который вспыхнул в минувший четверг в Рижской Даугавской основной школе на ул. Аглонас, из здания эвакуировались 140 человек, еще двоих передали медикам.

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Как отмечает пресс-центр Государственной пожарно-спасательной службы, вызов на пульт дежурного поступил в 08.50: возгорание произошло на втором этаже трехэтажного здания.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит подвесной потолок и труба за стеной на площади 1 кв. м. До прибытия пожарных 140 человек самостоятельно эвакуировались из здания, двое были переданы медикам скорой помощи.