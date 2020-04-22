ЧП в Кенгарагсе: пьяный хулиган угрожал газовым пистолетом местным жителям

В минувший вторник жители Кенгарагса обратились в полицию, сообщив, что на ул. Вишкю замечен пьяный мужчина, который держит в руках предмет, похожий на пистолет. Как отмечают в пресс-центре Рижского регионального управления полиции (РРУП), на место происшествия незамедлительно был направлен ближайший экипаж, но по указанному адресу сразу найти хулигана не удалось.

Установив личность подозреваемого, полиция направилась по его месту жительства в микрорайоне Кенгарагс. В организме подозреваемого констатировали около 3 промилле алкоголя. Также у него нашли и на время следствия изъяли газовое оружие.

В административном порядке мужчину задержали и доставили у участок полиции "Кенгарагс". Известно, что ранее задержанный не попадал в поле зрения органов правопорядка. Возможно, на необдуманный поступок его подтолкнуло чрезмерное употребление алкоголя.

По делу начаты два административных процесса.