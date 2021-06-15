ЧП в Латгале: волк забежал во двор частного дома и искалечил собаку
Foto: AFP/Scanpix

Жители местечка Субате, что на латвийско-литовской границе, довольно часто встречают волков в окрестных лесах. Однако на этот раз лесной хищник пробрался во двор одного из частных домов и напал на собаку.

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Как отмечает журнал Medības, волк серьезно порвал псу бок, однако тот успел вырваться и спрятаться под сельхозтехнику и дождаться там утра, чтобы хозяин пришел к нему на помощь.

"На этот раз собаке повезло, что он не схватил его за горло. Хоть жив остался", — рассказал журналистам владелец пострадавшего пса Станислав Лейкусс. Он также отметил, что ранее замечал волка недалеко от хутора, а к соседям он наведывался и во дворы.

Пострадавшая собака прооперирована, как рассказал хозяин, "бок ему залатали", а прогнозы ветеринаров вселяют оптимизм.

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