ЧП в Пардаугаве: поезд задел девушку в наушниках, пострадавшая в больнице
Foto: LETA

По информации пресс-центра Госполиции, 6 февраля, в 15.40 в Риге, на ул. Тапешу произошло ЧП: ремонтный вагон задел девушку 2007 г. р., которая пересекала рельсы, слушая музыку в наушниках, и не заметила поезд.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Девушка получила травмы и была доставлена в больницу. Полиция начала по этому делу ведомственную проверку и продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

"Подобные происшествия еще и еще раз напоминают о безопасности при пересечении железнодорожного полотна. Поэтому мы призываем взрослых не забывать о безопасности возле железной дороги, а родителей призываем регулярно обсуждать правила с детьми, особенно если их ежедневный маршрут включает пересечение или движение по железнодорожным путям", — резюмировали в Госполиции.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Уменьшить счета, cменив образ мышления с краткосрочного на долгосрочное
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Уменьшить счета, cменив образ мышления с краткосрочного на долгосрочное
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D
Как поднять себе настроение в темные месяцы года
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие