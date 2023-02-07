ЧП в Пардаугаве: поезд задел девушку в наушниках, пострадавшая в больнице

По информации пресс-центра Госполиции, 6 февраля, в 15.40 в Риге, на ул. Тапешу произошло ЧП: ремонтный вагон задел девушку 2007 г. р., которая пересекала рельсы, слушая музыку в наушниках, и не заметила поезд.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Девушка получила травмы и была доставлена в больницу. Полиция начала по этому делу ведомственную проверку и продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

"Подобные происшествия еще и еще раз напоминают о безопасности при пересечении железнодорожного полотна. Поэтому мы призываем взрослых не забывать о безопасности возле железной дороги, а родителей призываем регулярно обсуждать правила с детьми, особенно если их ежедневный маршрут включает пересечение или движение по железнодорожным путям", — резюмировали в Госполиции.