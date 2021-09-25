ЧП в Татрах: в горах спасена группа неопытных туристов из Латвии и Индии

Сотрудники Татранской волонтерской спасательной службы (Польша) пришли на помощь туристам из Латвии и Индии, которые оказались неподготовленными к переходу по самому трудному туристическому маршруту на польской стороне Высоких Татр — Орля Перчь.

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Как отмечают эксперты, для того, чтобы пройти по этому маршруту, требуется хорошая физическая подготовка, выдержка, а также опыт передвижения по каменистой местности и знание основ скалолазания.

По данным польского издания Wiadomosci.pl, туристы проложили по навигатору кратчайший маршрут от Долины Пяти Озер до Закопане и, в итоге, в ночное время оказались в горах. К этому времени существенно понизилась температура и образовался густой туман, который мешал ориентироваться на местности. В итоге, группа туристов подала сигнал бедствия.

Спасатели рассказали, что туристы оказались совершенно неподготовленными к длительному переходу, сильно промокли и основательно замерзли. Кроме того, у них не оказалось с собой карты местности.

Всего в спасательной операции, которая длилась около 10 часов, участвовали 11 спасателей TOPR. Операция проводилась в сложных метеоусловиях с проливным дождем, снегом и дождем, а также туманом, ограничивающим видимость.