ЧП в Тукумсе: в ходе служебной проверки установят, отреагировала ли полиция на заявления об угрозах
Foto: Sintija Zandersone/LETA

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс поручил провести служебную проверку, чтобы установить, отреагировала ли Государственная полиция надлежащим образом на заявления жертв инцидента в Тукумсе, которые получили угрозы убийства.

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Сегодня Гиргенс встретился с представителями Государственной полиции и Службы государственной безопасности, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в стране.

В ходе беседы министр подчеркнул, что ухудшение ситуации с безопасностью в стране недопустимо, поэтому поручил как можно скорее выяснить, связано ли преступление, совершенное в Тукумсе в минувшие выходные, с ранее высказанными угрозами потерпевшим.

На прошлой неделе в Тукумсе двое мужчин получили ожоги, в том числе один - серьезные. Второй пострадавший рассказал, что обоим мужчинам в прошлом угрожали, и он допускает, что его друг пострадал из-за гомофобии - его облили горючей жидкостью и подожгли. Полиция ранее не подтвердила, что инцидент в Тукумсе мог быть связан с ранее поданным в полицию заявлением об угрозах.

В то же время полиция отвергла утверждения о том, что на письменные заявления потерпевших об угрозах жизни или здоровью не было должным образом отреагировано, однако по факту заявления уголовное дело не возбуждалось.

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LETA

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LETA
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