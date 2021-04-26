ЧП в Тукумсе: в ходе служебной проверки установят, отреагировала ли полиция на заявления об угрозах

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс поручил провести служебную проверку, чтобы установить, отреагировала ли Государственная полиция надлежащим образом на заявления жертв инцидента в Тукумсе, которые получили угрозы убийства.

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Сегодня Гиргенс встретился с представителями Государственной полиции и Службы государственной безопасности, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в стране.

В ходе беседы министр подчеркнул, что ухудшение ситуации с безопасностью в стране недопустимо, поэтому поручил как можно скорее выяснить, связано ли преступление, совершенное в Тукумсе в минувшие выходные, с ранее высказанными угрозами потерпевшим.

На прошлой неделе в Тукумсе двое мужчин получили ожоги, в том числе один - серьезные. Второй пострадавший рассказал, что обоим мужчинам в прошлом угрожали, и он допускает, что его друг пострадал из-за гомофобии - его облили горючей жидкостью и подожгли. Полиция ранее не подтвердила, что инцидент в Тукумсе мог быть связан с ранее поданным в полицию заявлением об угрозах.

В то же время полиция отвергла утверждения о том, что на письменные заявления потерпевших об угрозах жизни или здоровью не было должным образом отреагировано, однако по факту заявления уголовное дело не возбуждалось.