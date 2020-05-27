ЧП возле магазина: агрессивная женщина пыталась напасть на 2-летнего ребенка

В неприятную и опасную ситуацию на этой неделе попала молодая мама Иева из Болдераи, отправившаяся за покупками с 2-летней дочкой. Как отмечает Degpunktā, по пути в магазин Beta на них напала неадекватная женщина: она не только угрожала убить ребенка, но и пыталась его пнуть.

По словам Иевы, с маленькой дочкой они ежедневно гуляют по Болдерае, а заодно и ходят в продуктовый магазин. Однако в этот понедельник их прогулка была омрачена нападением странной незнакомки, замеченной возле магазина.

"Возле окон стояла женщина, на ней было коричневое пальто и коричневая шапка. Просто стояла. Я не обратила на нее внимание, видела, что она там просто стоит. Мы пошли за продуктами", — рассказывает женщина.

Когда Иева вышла из магазина, незнакомка внезапно стала агрессивной: стала выкрикивать угрозы, пыталась ударить и пнуть ребенка, поэтому матери пришлось отбивать атаки неадекватной хулиганки. Встретив сопротивление, нападавшая отступила и как ни в чем не бывало стала заниматься своими делами.

Иева вызвала на место происшествия полицию, однако к их приезду женщина уже ушла. Мать девочки предупреждает жителей Болдераи соблюдать осторожность, особенно это касается родителей с маленькими детьми.