ЧП возле стройплощадки: в машине скончался мужчина

В минувший вторник в Лиепае, в машине, припаркованной недалеко от строительной площадки на острове Зиргу, обнаружили мужчину без признаков жизни.

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Как отмечает "Курземес вардс", чтобы вскрыть машину, пришлось прибегнуть к помощи сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть мужчины. Причины смерти должна определить экспертиза.

Известно, что на машине, в которой кончался мужчина, была надпись: CTB apsardzes dienests. Возможно, умерший охранял объект, однако глава фирмы CTB apsardzes dienests воздержался от комментариев.