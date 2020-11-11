ЧП возле стройплощадки: в машине скончался мужчина
Foto: F64

В минувший вторник в Лиепае, в машине, припаркованной недалеко от строительной площадки на острове Зиргу, обнаружили мужчину без признаков жизни.

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Как отмечает "Курземес вардс", чтобы вскрыть машину, пришлось прибегнуть к помощи сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть мужчины. Причины смерти должна определить экспертиза.

Известно, что на машине, в которой кончался мужчина, была надпись: CTB apsardzes dienests. Возможно, умерший охранял объект, однако глава фирмы CTB apsardzes dienests воздержался от комментариев.

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