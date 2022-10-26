Cкорая забрала из т/ц Akropole Rīga трех пьяных школьниц

Во вторник в торговый центр Akropole Rīga пришлось вызывать скорую - госпитализация потребовалась трем несовершеннолетним девушкам, которые находились в сильном алкогольном опьянении, сообщили в Рижской полиции самоуправления.

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Стражей порядка вызвали охранники торгового центра. Они встретили полицейских и проводили их в помещение, где в луже мочи и рвоты сидела 13-летняя девушка. Спустя время сюда же привели еще двух 14-летних девушек, только одна из подруг могла самостоятельно передвигаться и разговаривать, вторая же находилась в столь сильном опьянении, что не ориентировалась во времени и пространстве.

Полицейские связались с родителями девушек и они приехали к дочерям.

На место прибыла также скорая, медики в сопровождении родителей госпитализировали 13-летнюю девушку. Позже в торговый центр приехали еще две бригады скорой помощи и отвезли в больницу оставшихся двух девушек.

Одна из подружек рассказала, что они пили водку, а после планировали ехать играть в баскетбол.

В связи со случившимся начаты административные процессы. Полиция призывает родителей следить за тем, чем занимаются их дети во время осенних каникул.