Clean R предупреждает о мошенниках

Предприятие Clean R получило информацию о мошенниках, которые пытаются от имени компании выманить у жителей деньги. Для осуществления преступного замысла мошенники призывают для оплаты счетов отправлять деньги на указанный ими банковский номер.

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"Наши работники не звонят, не называют банковские номера, а также не просят доступ к банковским счетам. Будьте бдительны! Никому и никогда не открывайте информацию, которая позволит получить доступ к вашему банковскому счету, а также не производите сомнительные платежи", - призывает представитель Clean R Зане Аузиня.

Все официальные счета указаны на домашней странице компании www.cleanr.lv. Если появились подозрения о мошенничестве, в компании просят связаться с центром обслуживания клиентов по телефону 67111001 или писать на kc@cleanr.lv, а также сообщить в Государственную полицию.