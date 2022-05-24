Cотрудник Госполиции совершил ДТП в пьяном виде и скрылся с места происшествия

Бюро внутренней безопасности направило в Западно-Земгальскую прокуратуру материалы уголовного дела, начатого в отношении сотрудника Земгальского регионального управления полиции, который совершил аварию, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а затем покинул место происшествия.

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В ходе досудебного расследования Бюро внутренней безопасности установило, что сотрудник Государственной полиции управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению со встречным транспортным средством, у водителя которого диагностированы травмы средней степени тяжести. С места происшествия пострадавшего водителя доставили в больницу.

Следует отметить, что после происшествия сотрудник Госполиции покинул место ДТП.