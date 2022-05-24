Cотрудник Госполиции совершил ДТП в пьяном виде и скрылся с места происшествия
Foto: Shutterstock

Бюро внутренней безопасности направило в Западно-Земгальскую прокуратуру материалы уголовного дела, начатого в отношении сотрудника Земгальского регионального управления полиции, который совершил аварию, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а затем покинул место происшествия.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ходе досудебного расследования Бюро внутренней безопасности установило, что сотрудник Государственной полиции управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению со встречным транспортным средством, у водителя которого диагностированы травмы средней степени тяжести. С места происшествия пострадавшего водителя доставили в больницу.

Следует отметить, что после происшествия сотрудник Госполиции покинул место ДТП.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Как защитить свою компанию от кибератаки?
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Сбалансированное сочетание бизнес- и эко-мышления на производстве продукции "Rūdolfs"
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии