Covid-19: Полиция продолжает следить за ограничениями — за неделю выписано 16 протоколов

За последнюю неделю Госполиция завела 16 дел о несоблюдении установленных на время чрезвычайной ситуации (ЧС) ограничений.

В минувший четверг полиция провела 149 проверок соблюдения ограничений, введенных на время действия режима ЧС. Также начато одно административное делопроизводство.

В среду проведено 82 проверки и начато 5 делопроизводств, во вторник — 556 проверок (2 протокола), в понедельник — 676 проверок (ни одного начатого административного делопроизводства).

В минувшую субботу полиция провела 660 проверок(2 протокола), в воскресенье — 697 проверок (6 протоколов).

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством чрезвычайной ситуации, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц — от 140 до 5000 евро.