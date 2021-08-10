ЦПКЗ: в Латвию проникли нелегалы, зараженные Covid-19

Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦПКЗ) в настоящее время располагает информацией о девяти нарушителях границы, зараженных Covid-19, которые проникли в Латвию за последние дни, сообщила представитель ЦПКЗ Илзе Арая.

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Семь случаев связаны с центром размещения ищущих убежища в поселке Муцениеки, где принимаются меры по изоляции инфицированных. Еще два случая констатированы в Даугавпилсе, где также размещаются задержанные.

За незаконное пересечение латвийско-белорусской границы в период с 6 августа по утро 10 августа задержаны 283 человека. Всего в этом году за незаконное пересечение границы задержано 343 человека.

Как сообщалось ранее, правительство сегодня объявило чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе и предоставило Государственной пограничной охране (ГПО) право применять физическую силу для немедленного возвращения нелегальных иммигрантов в страну, откуда они незаконно пересекли границу.

С учетом стремительного роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а также большого количества случаев незаконного пересечения литовско-белорусской границы с 11 августа по 10 ноября объявляется чрезвычайная ситуация в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.