CSDD: большинство пострадавших в ночное время водителей электроскутеров были пьяны

Большинство водителей электроскутеров, получивших травмы в ночное время, находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщил во вторник журналистам председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айвар Аксенок, ссылаясь на статистику 2022-2023 гг.

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Он сообщил, что в 2022-2023 гг. в целом пострадали более 400 водителей электроскутеров.

Аксенок также отметил, что велосипедисты по-прежнему чаще попадают в аварии, но число пострадавших водителей электроскутеров стремительно к ним приближается, при этом в Риге число пострадавших водителей электроскутеров уже превышает число пострадавших велосипедистов.

С января по май этого года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 91 водитель электроскутера и 147 велосипедистов. За тот же период 2022 года пострадало 64 водителя электроскутеров и 113 велосипедистов.

В целом в результате различных происшествий в этот период травмы получили 375 водителей электроскутеров, в том числе 28 — серьезные, один погиб. Велосипедисты получили травмы в результате 496 происшествий, в том числе 55 — серьезные, а 20 погибли.

Аксенок отметил, что большее число погибших велосипедистов связано с тем, что они чаще передвигаются по проезжей части улиц, чем по тротуарам, поэтому чаще сталкиваются с автомобилями.

Также руководитель CSDD сообщил, что, согласно анализу статистики по часам суток, чаще всего водители электроскутеров и велосипедов попадают в ДТП в последние часы рабочего дня, но в ночные часы пострадавших больше именно среди водителей электроскутеров, при этом большинство пострадавших в ночное время находятся в состоянии алкогольного опьянения. Число велосипедистов, пострадавших в ночные часы, намного меньше, и они реже находятся в состоянии опьянения.

Главный врач Детской клинической университетской больницы Рената Снипе подчеркнула, что реальная статистика о пострадавших водителях электроскутеров может быть хуже, поскольку часто они предпочитают в больнице не говорить правду о том, как получили травму.