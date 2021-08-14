CSDD предлагает новую функцию: можно проверить, не является ли велосипед краденым

С целью уменьшить количество велосипедных краж Государственная полиция совместно с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) начинают акцию "не покупай краденое", в рамках которой перед покупкой двухколесного можно будет проверить, не является ли велосипед краденым.

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По данным Государственной полиции, ежегодно количество велосипедных краж растет - если в 2019 году было зафиксировано 1616 велокраж, то в 2020 году уже 2678. В свою очередь, за семь месяцев этого года зарегистрировано уже 1044 краж. При этом до сих пор часть потерпевших предпочитают не заявлять в полицию.

Часть краденых велосипедов продают прямо в Латвии. До сих пор, если вы покупали пользованный велосипед у частного лица, проверить, не является ли он краденным было сложно. Именно поэтому было так легко сбывать краденое.

Впредь потенциальные покупатели на странице и в приложении CSDD смогут проверить, не отмечен ли двухколесный как краденый. Для этого в разделе "Действия с транспортными средствами" нужно выбрать "Регистрация велосипеда", отметить возможность "Проверить, не является ли велосипед краденым", указать номер рамы и нажать "Проверить".

Новая функция позволит предотвратить дальнейшую реализацию краденых велосипедов, а также избежать неприятностей вам самим - если Госполиция выяснит, что вы приобрели краденый велосипед, то он будет конфискован и возвращен законному владельцу.