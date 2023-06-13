Cтуканс: нужно создать возможности для защиты женщин еще до совершения преступления

По мнению генерального прокурора Юриса Стуканса, в Латвии необходимо создать возможности для защиты женщин еще до совершения преступления. Об этом он заявил в интервью программе Rīta panorāma на ЛТВ.

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"Когда впервые появляется угроза или женщина впервые обращается в государственное учреждение. Об этом говорят, но конкретные решения не сформулированы", — сказал Стуканс, объясняя, в каком слцчае власти должны будут реагировать на сигналы.

Кроме того, генпрокурор подчеркнул, что необходимо обеспечить помощь обеим сторонам.

"Также тому, кто высказывает угрозы, было бы хорошо поговорить с каким-то специалистом, чтобы можно было бы сказать, чего от него ожидать, и дать рекомендации, что делать, чтобы его остановить", — добавил он.

Он пояснил, что в настоящее время в законе указано, что обидчик в течение года может пройти курс по подавлению агрессии, однако у него есть право этого и не делать. По мнению Стуканса, значит в закон необходимо внести необходимые изменения.

Напомним, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину. Об этом регулярно сообщалось в полицию, но женщина не была защищена.