"Дал детям евро, чтобы раскидали мусор". В Зиепниеккалнсе бывший дворник пытался проучить коллегу

7 июня вечером Рижская полиция самоуправления получила вызов в Зиепниеккалнс на конфликт двух дворников.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Полицейских встретила женщина, которая рассказала, что недавно устроилась работать дворником. Предыдущий дворник с работы был уволен и многократно пытался отомстить ей. Однажды дошло даже до угроз, после которых женщина обратилась с заявлением в полицию. Потом мужчина выбрал другую тактику - он предложил местным детям деньги за то, чтобы они устроили во дворе беспорядок. Женщина сама поговорила с детьми, и они рассказали о поступившем им предложении. Было решено вызвать полицию.

Пока полицейские разговаривали с женщиной, к ним подошли несколько местных жителей и все подтвердили. Потом один из стражей порядка сходил на детскую площадку, где встретил детей, которые рассказали, что бывший дворник дал им один евро за то, чтобы они открыли мусорные контейнеры и раскидали их содержимое по двору, что они и сделали.

С детьми была проведена превентивная беседа, в которой приняли участие и их родители. После этого дети убрали за собой мусор и обещали больше не слушать бывшего дворника.

Спустя время к полицейскому бусу подошел бывший дворник. Обвинения в свой адрес он категорически отрицал. Мужчина сказал, что дал ребенку деньги на мороженое и не просил мусорить. Также он рассказал, что новая работница давно хотела его подсидеть.

Ответственность бывшего дворника будет установлена в ходе проверки административного дела.