Дания: латвийская фирма оштрафована за нарушения правил режима труда и отдыха водителей на 53 000 евро
Foto: PantherMedia/Scanpix

В середине октября датская полиция проверила на шоссе возле города Кеге латвийскую фуру и во время проверки полицейские обнаружили, что карта, вставленная в тахограф, принадлежит не водителю, 38-летнему гражданину Латвии, а его 62-летнему коллеге.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает датский новостной портал Borse.dk, в результате обыска салона сотрудники полиции нашли спрятанную под ковриком карту водителя, обернутую алюминиевой фольгой. Затем полицейские проанализировали память тахографа, и выявили, что карта коллеги использовалась явно незаконным образом как минимум восемнадцать раз, и только в восьми случаях ее использовал водитель фуры.

Этого оказалось достаточно, чтобы наложить на водителя и компанию рекордный штраф в размере 400 000 датских крон (53 000 евро) за неоднократные серьезные нарушения правил режима труда и отдыха водителей.

Например, за один день у водителя был всего один час и четыре минуты отдыха. Транспортное средство было задержано до тех пор, пока автотранспортная компания не произвела оплату. В отношении водителя также возбуждено уголовное дело, суд состоится 18 ноября, и в будущем ему могут наложить запрет на вождение в Дании.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

29

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта