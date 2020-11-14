Дания: латвийская фирма оштрафована за нарушения правил режима труда и отдыха водителей на 53 000 евро

В середине октября датская полиция проверила на шоссе возле города Кеге латвийскую фуру и во время проверки полицейские обнаружили, что карта, вставленная в тахограф, принадлежит не водителю, 38-летнему гражданину Латвии, а его 62-летнему коллеге.

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Как отмечает датский новостной портал Borse.dk, в результате обыска салона сотрудники полиции нашли спрятанную под ковриком карту водителя, обернутую алюминиевой фольгой. Затем полицейские проанализировали память тахографа, и выявили, что карта коллеги использовалась явно незаконным образом как минимум восемнадцать раз, и только в восьми случаях ее использовал водитель фуры.

Этого оказалось достаточно, чтобы наложить на водителя и компанию рекордный штраф в размере 400 000 датских крон (53 000 евро) за неоднократные серьезные нарушения правил режима труда и отдыха водителей.

Например, за один день у водителя был всего один час и четыре минуты отдыха. Транспортное средство было задержано до тех пор, пока автотранспортная компания не произвела оплату. В отношении водителя также возбуждено уголовное дело, суд состоится 18 ноября, и в будущем ему могут наложить запрет на вождение в Дании.