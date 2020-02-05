Даугавгрива: пьяный мужчина набросился с кулаками на несовершеннолетнюю дочь и жену

По сообщению Рижской муниципальной полиции (РМП), 30 января на пульт дежурного была получена информация о том, что в Даугавгриве, в одной из квартир на глазах у 15-летней школьницы пьяный отец напал на мать, схватил ее за волосы и пытается ударить кулаком. Когда за женщину вступилась 13-летняя дочь, отец ударил и ее: девочка упала и ударилась о стенку.

На место происшествия направился экипаж Курземского управления РМП. К моменту прибытия стражей порядка домашний агрессор заснул в соседней комнате. Чтобы проверить состояние здоровья женщины и ребенка, полиция вызвала Службу неотложной медицинской помощи. К счастью, госпитализация им не потребовалась.

Во время разговора с потерпевшей сотрудники РМП разъяснили ей, что она может воспользоваться правом написать на супруга заявление, чтобы тот не мог приближаться к семье. Сначала мать отказывалась, но после разговора с дочками все-таки решилась написать заявление.

После этого полицейские попытались поговорить с дебоширом. Но тот стал сквернослосить и заявил, семейные разборки — это их личное дело. Затем ему сказали, чтобы он собрал вещи и ушел из дома. Такой оборот дела его не устроил, он предъявлял претензии, а затем закурил в присутствии несовершеннолетних дочек.

С учетом того, что мужчина продолжал вести себя вызывающе, угрожал окружающим и мешал полиции, его задержали за мелкое хулиганство. Кроме того, против него начат административный процесс по факту эмоционального и физического насилия над детьми.