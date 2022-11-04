Даугавпилс: отважный сосед спас человека из горящей квартиры

Вечером 3 ноября на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) поступило сообщение о том, что в Даугавпилсе, на ул. Тукума горит квартира в пятиэтажном доме.

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Прибывшие по указанному адресу спасатели констатировали, что в квартире на первом этаже горит диван. Также было установлено, что в квартире находился человек, который пострадал из-за сильного задымления и был передан медикам. Как оказалось, его успел спасти самоотверженный сосед.

Руководство ГПСС поблагодарило соседа, который совершил благородный поступок и тем самым спас человеку жизнь.