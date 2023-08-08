Даугавпилсский центр содружества ветеранов Афганистана "Перевал" съездил на фестиваль в Беларусь: СГБ начала проверку

Служба государственной безопасности (СГБ) ведет проверку по факту участия представителей Даугавпилсского центра содружества ветеранов Афганистана "Перевал" в Международном фестивале патриотической и армейской песни "Синева", который проходил в Белоруссии.

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Согласно общедоступной информации, размещенной в интернете, фестиваль в минувшие выходные проходил в Новополоцке. Он был организован при

поддержке Министерства обороны Беларуси и посвящен 50-летию со дня написания неофициального гимна десантников "Синева".

На видео, которое доступно в соцсетях, видно, что на сцену вызвали "группу "Перевал" из Даугавпилса", после чего на сцену вышли семеро мужчин, на некоторых из которых были тельняшки и голубые береты десантников.

В Службе госбезопасности пояснили, что им известен этот случай, в настоящее время проводится проверка фактов.

По мнению Службы госбезопасности,так называемое чествование российских десантников — это мероприятие, используемое Кремлем в целях пропаганды и в качестве мер воздействия для прославления российской армии. В свою очередь, как отмечают в СГБ, в нынешних условиях, когда Россия продолжает войну в Украине, цель этого мероприятия можно оценить как прославление и оправдание полномасштабного вторжения России в Украину, а также российской армии и войны совершенные им преступления.

С учетом этих обстоятельств лица, которые причастны к героизации российской агрессии в Украине, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Фестиваль "Синева" прошел в Новополоцке, поскольку песня "Синева" имеет прямое отношение к этому городу. Неофициальный гимн десантников всех поколений впервые прозвучал именно со сцены Дома офицеров военного городка Боровуха-1.