De facto: дело адвоката о мошенничестве связано с AS Latvijas naftas tranzīts

Дело адвоката Яниса Зелмениса о мошенничестве вероятно связано с акционерным обществом Latvijas naftas tranzīts, сообщает программа De facto Латвийского телевидения (LTV). Cумма дела о мошенничестве составляет почти 18 миллионов евро.

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Крупнейшим владельцем AS Latvijas naftas tranzīts является компания Ventbunkers, подконтрольная швейцарскому юристу Рудольфу Мерони. Впрочем, есть и более мелкие акционеры — несколько иностранных компаний.

Член правления Latvijas naftas tranzīts — британец Эндрю Бейкер, проживающий в Лихтенштейне, его имя уже 20 лет фигурирует в офшорных сетях Вентспилсского транзитного бизнеса, сообщает программа.

Хотя в переданном в суд деле прокуратура не называла имен лиц и компаний, быстро стало известно, что обвиняемым является адвокат Янис Зелменис. Поэтому нетрудно было расшифровать и латвийское акционерное общество, в состав акционеров которого входит новозеландская компания, а в перенятии акций участвует директор лихтенштейнской компании. Речь идет о компании Latvijas naftas tranzīts, в которой должностные изменения были в центре внимания СМИ более 15-ти лет назад.

Нынешние контролеры АО Latvijas naftas tranzīts связаны со швейцарским юристом Рудольфом Мерони — в совет входит он и его жена Лидия Мерони, а в правлении — его доверенное лицо Айварс Гобиньш. Третьим членом совета с весны 2018 года является гражданин Великобритании Эндрю Джон Бейкер, который уже много лет живет в Лихтенштейне.

Как передаче de facto удалось выяснить, по делу Latvijas naftas trzīts от 2018 года обвиняют не только Зелмениса, но и его старого знакомого Бейкера. Суть дела — в результате различных манипуляций с документами акции Latvijas naftas trzīts, принадлежащие новозеландской "Global Oil Services Limited" ("Global Oil Services"), перешли во владение лихтенштейнской компании Griffin Trust AG" ("Griffin") в лице Бейкера. По мнению прокуратуры, это произошло незаконно, путем злоупотребления доверием и мошенничества. В результате новозеландская компания понесла убытки в размере 17,97 млн ​​евро.

Зелменис не стал давать интервью De facto, отправив перед этим лаконичный комментарий: "О возбужденным против меня уголовным делом и обвинениями уведомлено и руководство Совета присяжных адвокатов Латвии (LZAP), и правительство Мальты. Обвинение против меня было необоснованным, что также будет выяснено в ходе судебного следствия. Комментариев относительно моих дальнейших действий не будет".

Программа позвонила в офис Griffin в Лихтенштейне. Бейкер ответил, что ему официально не известно о выдвинутых против него обвинениях: "Я не видел ничего, связанного с делом г-на Зелмениса, и сам не получил ни одного дела. Пока этого не произойдет, я не могу давать комментарии".

На вопрос, может ли Бейкер прокомментировать утверждения о том, что он сотрудничал с Зелменисом для фальсификации документов и обмана Global Oil Services, британец ответил: "Я могу определенно сказать, что это мистификации".

В начале этого года Совет присяжных адвокатов Латвии принял решение не отстранять адвоката Зелмениса от исполнения профессиональных обязанностей.

В конце февраля прокуратура направила в Рижский городской суд уголовное дело, в котором адвокат Зелменис обвиняется в совершении мошенничества в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Не называя имени обвиняемого, прокуратура сообщает, что, согласно обвинительному заключению, в период с марта 2016 года по апрель 2018 года директор лихтенштейнской компании и ее доверенное лицо — подсудимый — из корыстных побуждений решил обманным путем получить деньги за бумажные именные акции новозеландской компании акционерного общества, принадлежащего Латвии, чье право собственности на новозеландскую компанию подтверждено сертификатом акций Vārda.

Обвиняемый и директор не имели сертификата акций Vārdas, подтверждающего их право собственности на новозеландскую компанию, поэтому они преступным путем договорились о том, как мошенническим путем получить дубликат сертификата. Для того чтобы создать впечатление, что запланированные действия по получению дубликатов сертификатов и отчуждению акций были осуществлены законно, обвиняемый и директор решили совершить мошеннические действия путем составления документов с обратной датой по периоду времени, когда они оба имели право представлять новозеландскую компанию и принимать решения от ее имени, сообщает прокуратура.

Директор занимал должность директора новозеландской компании с сентября 2002 года по октябрь 2015 года, а обвиняемый — до февраля 2016 года являлся уполномоченным представителем этой компании с ограниченными полномочиями.

Осознавая общий преступный умысел, обвиняемый обратился в AS Latvijas naftas tranzīts с заявлением, в котором содержалась заведомо ложная информация о том, что сертификат акций Vārda, выданный новозеландской компанией, был утерян, и незаконно просил АО выдать его дубликат, который также был выдан. Ответчик расписался в получении дубликата сертификата именной акции от сентября 2011 года в качестве уполномоченного представителя новозеландской компании.

По информации Firmas.lv, Зелменис связан с несколькими компаниями. Например, он является председателем правления и реальным бенефициаром AS BDO Latvia. На сайте компании указано, что BDO Latvia является единственным официальным представителем международной сети BDO в Латвии.

BDO International является пятой по величине сетью аудиторских и финансовых компаний в мире. В 2021 году зарегистрированная в Латвии компания имела оборот 1 429 188 евро и работала с прибылью 114 066 евро.