De facto: глава СГБ призвал латвийцев не ездить в Россию и Беларусь

Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Нормундс Межвиетс в программе LTV De facto призвал латвийцев не ездить в Россию и Беларусь, потому что по ту сторону границы высок риск вербовки.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За последние пару лет латвийским силовикам удалось поймать нескольких мужчин, помогавших спецслужбам России и Беларуси. Выявленные случаи шпионажа в основном связаны с поставками для военных целей, сообщает передача.

С 2022 года многие страны, в том числе Латвия, понизили статус отношений с Россией. В целом страны Запада выслали более 370 "российских шпионов", работавших в посольствах и консульствах, сказано в отчете СГБ за прошлый год.

В интервью De fatco начальник службы Межвиетс говорит, что сейчас крупнейшую угрозу для Латвии представляет разведка с территории РФ, использующая для своих целей людей, которые проживают в Латвии или регулярно въезжают в страну.

"Конечно, война в Украине, внесла определенные коррективы. В данный момент, если посмотреть на цели российской разведки в нашей стране, то больший акцент сделан на военную разведку, конкретно — на получение информации о наших Национальных вооруженных силах и воинского контингента союзных стран НАТО на территории Латвии", — отмечает Межвиетс.

Российскую военную разведку интересуют сведения о личном составе вооруженных сил в Латвии, их техническом обеспечении, зданиях, а также критически важная инфраструктура страны. Глава СГБ поясняет, что даже самое современное спутниковое оборудование имеет свои пределы. Поэтому спецслужбы пытаются быть как можно ближе к рассматриваемым объектам.

"Это информация, которую можно получить только от человека или от делового партнера, от агента, которому поручено собирать такую ​​информацию. Военный объект, конечно, можно увидеть с воздуха с помощью различных спутниковых технологий, но его с определенной регулярностью нужно фотографировать на местности, наблюдать за ним в разное время суток, в разные погодные условия и сезоны", — отмечает глава СГБ.

Несколько шпионов, пойманных СГБ и Службой военной разведки и безопасности, проводили именно такую тактическую разведку. Например, белорус по имени Андрей регулярно въезжал в Латвию как турист. Каждый раз он тайно фотографировал как минимум один значимый объект, например НВС, железную дорогу, электрическую и газовую инфраструктуру, аэропорты, порты, транспортные узлы. Видео и фото передавал военной разведке Беларуси. Андрея задержали на базе в Адажи в феврале прошлого года. Гражданина Беларуси приговорили к восьми годам лишения свободы. Он обжаловал приговор.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Но не все иностранные военные разведчики собирают информацию. Есть и те, кто обеспечивает вспомогательные функции. "Это содержание конспиративных квартир, различных специально подготовленных объектов, обеспечение. Эти виды вспомогательной деятельности важны для планирования и необходимы в случае ведения диверсионной деятельности против наших военных и гражданской инфраструктуры", - объясняет Межвиетс.

Например, негражданин Латвии по имени Руслан устроил тайник для хранения необходимых вещей для возможных диверсий. Координаты тайника передал представителю Главного разведывательного управления РФ (ГРУ). В январе прошлого года мужчину обвинили в помощи иностранному государству против Латвии и наложили штраф в размере 15 000 евро. Обвиняемый признал свою вину и заплатил штраф, сообщили в прокуратуре.

Передача De facto связалась с мужчиной. Он ответил, что информация о сотрудничестве с ГРУ не достоверна. "Какая разница — задержан или не задержан?.. Ничего публичного не было, и быть не может, потому что ничего такого не было, как ты говоришь Есть немного искаженной информации", — сказал Руслан в коротком телефонном разговоре.

Окончательного решения по уголовному процессу бизнесмена Валентина Фролова, которого тоже обвиняют в шпионаже в пользу РФ, до сих пор нет. В первой инстанции Фролова приговорили к пяти годам лишения свободы. Он пытается добиться более мягкого приговора.

Очередное заседание апелляционного суда запланировано на осень.

Глава СГБ призывает граждан Латвии очень внимательно относиться к поездкам в Россию и Беларусь. По его мнению, по другую сторону границы они подвергаются риску вербовки.

"Это действительно серьезная проблема, серьезные риски. Ни какие природные красоты, более дешевые товары или культурно-историческое наследие России и Беларуси не стоят того, чтобы ставить под угрозу свою безопасность, создавая себе проблемы в будущем", - заметил Межвиетс.

Глава СГБ не готов комментировать уголовное дело против бывшего депутата Сейма Яниса Адамсонса, поскольку пока нет приговора суда.

За последний год почти удвоилось количество иностранцев, внесенный в "черный список" Латвии по рекомендациям СГБ. Во въезде в Латвию отказано 113 лицам, в отношении 43 из них выявлены риски шпионажа.