de facto: Снаряжение из США на 340 тысяч евро годами пропадало со складов армии

Прокуратура завершила расследование и в ноябре передала в суд дело по факту хищения в крупных размерах различных товаров со складов Национальных вооруженных сил Латвии (в том числе - хищение безвозмездно подаренных США приборов ночного видения) на протяжении почти десяти лет. Об этом сообщает программа LTV de facto.

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В 2017 году США передали латвийской армии товары, в том числе приборы ночного видения. Примерно через год американские партнеры поинтересовались этими устройствами и их использованием. Оказалось, что их нет на складе НВС. Приборы ночного видения стоимостью около 160 000 долларов в течение года не учитывались и никому не передавались на хранение.

Военная полиция совместно с прокуратурой начала расследование и установила, что из армии почти за 10 лет пропало не только это снаряжение, но и боеприпасы к огнестрельному оружию, а также штыки, магазины и патроны на общую сумму 339 663 евро.

Как рассказала программе главный прокурор Специализированной прокуратуры по организованной преступности и другим отраслям Гита Биезума, "все началось с того, что были нарушены требования по учету боеприпасов в структурном подразделении, что дало возможность не учитывать эти боеприпасы. Далее появилась возможность тайно вывезти эти боеприпасы и оборудование со складов, изъять незаконным путем, а затем передать другим лицам".

В деле, направленном в суд, четыре уже бывших военнослужащих обвиняются в незаконном присвоении боеприпасов к огнестрельному оружию и злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.

Среди подсудимых - Денис Артамонов, многолетний боец ​​Военной полиции, ранее руководивший одним из складов вооружений, а последние несколько лет работавший в Объединенном штабе. Среди обвиняемых также специалист склада вооружений Константин Фирсов, служивший в Командовании безопасности с 2012 года. Всего один из четырех солдат контактировал с продавцом оружия и боеприпасов, частным лицом Андреем Станишевским. Обвиняемым солдатам платили за "предоставление" товара с армейского склада, поэтому чиновников привлекли к уголовной ответственности за преступление против собственности.

Станишевского обвиняют в организации преступлений, приобретении боеприпасов к огнестрельному оружию, а также в их незаконной перевозке через границу Латвии. Он продавал товары в основном в страны Евросоюза, но не только. Прокуратура не сообщила, могло ли какое-либо из украденных товаров оказаться в недружественных соседних странах.

При обыске у Станишевского нашли часть похищенного из армии. Все оборудование ночного видения, подаренное США, не было найдено. Вместе с супругой он также обвиняется в отмывании денег на сумму 183 000 евро. В этом году по решению суда у них было конфисковано различное движимое и недвижимое имущество.

Ни один из шести обвиняемых в настоящее время не находится под стражей.

Командир НВС Леонид Калниньш отметил, что "такие действия были возможны, потому что эти четыре преступника...ожидали, что инвентаризационная комиссия не обнаружит их деятельность по старой системе".

В том, что товары с армейского склада не вывозятся на полигон уже несколько лет, командующий армией винит медленное обращение документов как из Латвии, так и со стороны партнеров по сотрудничеству.

В ходе проверки, проведенной вскоре после раскрытия преступления, было подсчитано, что в Центре снабжения и обслуживания Командования безопасности не было взято под материальную ответственность товаров на сумму более 21 миллиона евро.

После служебной проверки НВС наказаны восемь человек, в том числе начальник Центра снабжения и обслуживания Командования охраны - ему объявлен выговор, он переведен на другую должность.

После всего, что произошло в конце 2018 года, министр обороны приказал командующему армией также оценить ответственность Каспара Здановскиса, в то время командующего Командованием безопасности. "Никакой причинно-следственной связи с его ответственностью за этот конкретный случай не было выявлено", сообщает передача.

Менее чем через два года бывший глава Командования снабжения получил повышение, став заместителем начальника Объединенного комитета начальников штабов НВС по снабжению.