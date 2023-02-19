de facto: в деле о фиктивных работниках RTAB фигурируют родня и помощники политиков и музыкант Миелавс

Через три года после задержания руководства "Рижского бюро развития туризма" (RTAB) - тогдашних рижских советников Виты Ермоловичи ("Честь служить Риге") и Максима Толстого ("Согласие") - Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обвиняет их в поддержке мошенничества.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Программа Латвийского телевидения de facto сообщает: по мнению KNAB, 280 тысяч евро были выманены у Рижского самоуправления, так как "Рижское бюро развития туризма" (RTAB) фиктивно наняло шесть человек. Как сообщает программа, среди них были родственники и помощники политиков из "Согласия" и "Честь служить Риге", а также музыкант Айнарс Миелавс.

Журналисты программы выяснили, что Ксения Загоровская, получившая наибольшую сумму — около 80 тысяч евро — по мнению KNAB, слишком тесно была связана с партией "Честь служить Риге" (ЧСР). Бывший главный редактор газеты "Час" в настоящее время является помощником депутата Европарламента Андриса Америкса ("ЧСР"). Программа не смогла дозвониться до Загоровской. Журналисты предполагают, что сейчас Загоровская готовится к судебному разбирательству, так как в начале февраля подписала с мужем соглашение о разделе всего имущества.

Среди подозреваемых также Дарья Тищенко, работавшая менеджером проекта в RTAB. Четыре года назад она являлась помощником Яниса Адамсонса, депутата фракции "Согласие" в Сейме.

De facto известно, что KNAB также просит предъявить обвинения родственникам рижского советника и члена правления "Согласия" Сандриса Бергманиса — жене Надежде и матери Сандре. Четыре года назад Бергманис утверждал, что его родственники на самом деле работали в RTAB, но что они делали, он ответить не смог: "я не контролирую, чем занимаются мои родственники и где они работают".

Бергманис для передачи письменно заявил, что воздержится от публичных комментариев по поводу уголовного дела, поскольку ни он, ни "лица, которые возможно причастны к этому процессу", не имеют никакой информации.

Пятой женщиной, которую в настоящее время подозревает KNAB, является Анжелика Сергеева, проработавшая в RTAB не менее трех лет. За месяц до ухода с должности — осенью 2018 года — она пожертвовала "Согласию" сумму в 3000 евро.

Программа выяснила, что имя шестого подозреваемого в связи с "делом RTAB" ранее не называлось. De facto сообщает, что этим человеком является известный музыкант Айнарс Миелавс. В разговоре с передачей Миелавс, узнав, что речь пойдет "о деле RTAB", которое KNAB передало в прокуратуру, отказался от комментариев.

В de facto выяснили, что "Рижское бюро развития туризма" в течение двух лет (с 2012-го по весну 2014-го) платило Миелавсу ежемесячную зарплату в размере около 1500 евро в качестве помощника правления. До этого Миелавс два года подряд — в 2010 и 2011 годах — выступал на празднованиях Дня Победы у снесенного ныне памятника в Пардаугаве. Мероприятия были организованы ассоциацией 9maijs.lv, связанной с "Согласием" и ее лидером, тогдашним мэром Риги Нилом Ушаковым.

Регина Лочмеле, нынешний сопредседатель "Согласия", бывшая депутат Рижской думы и Сейма, была членом правления RTAB с середины 2015 года и до конца 2018 года. О том, что Миелавс был сотрудником этого же бюро, она узнала от de facto. Лочмеле сказала, что ничего не знает о родственниках Бергманиса, а вот в отношении Загоровской и Тищенко она уверена, что те заслуженно получали свою зарплату (около 1500 евро в месяц).

Нынешний мэр Риги Мартиньш Стакис в комментарии для передачи подтвердил, что самоуправление уже подавало заявление в качестве потерпевшего по "делу RTAB" и хотело бы взыскать компенсацию. Стакис утверждает, что теперь фиктивное трудоустройство в структурах Рижской думы невозможно.

Ранее сообщалось, что KNAB предлагало возбудить уголовное дело в отношении восьми человек в связи с фиктивным трудоустройством в RTAB.

Это не единственное дело, которое было передано в RTAB. В 2021 году, не усмотрев признаков преступления, прокуратура прекратила уголовное производство, инициированное KNAB в отношении бывшего председателя Рижской думы Олега Бурова, бывших членов правления RTAB Иевы Ласмане и Яни Ензиса, а также тогдашнего президента Латвийской Ассоциация гостиниц и ресторанов Янис Пинниса.

В декабрe 2020 года Рижская дума объявила, что ликвидирует RTAB и создаст на его базе агентство по привлечению инвестиций и туризма.

Учредителями RTAB являлись Рижская дума, авиакомпания airBaltic, Латвийская ассоциация отелей и ресторанов и Латвийская ассоциация туристических агентств. 70% RTAB принадлежало Рижской думе, а остальные партнеры владели по 10%.