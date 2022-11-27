de facto: взяточничество на Рижской таможне существовало годами и по сложной схеме

В середине ноября Служба госдоходов (СГД) сообщила об обнаружении очередного взяточничества на таможне. На этот раз речь идет о Риге. Предприниматели, работающие в сфере транзита, давали таможенникам незаконные платежи за различные ежедневные таможенные услуги. Схема была сложной и существовала годами, сообщает программа LTV de facto.

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По делу задержаны 15 таможенников и пять представителей транзитного бизнеса. Директор отдела внутренней безопасности СГД Айгарс Прусакс сообщил, что в основном платежи производились за легальную деятельность. Деньги были не большие — от 5 до 30 евро, иногда и больше, но выплаты были регулярными.

"Хуже всего то, что это составляет довольно значительную сумму", — говорит он.

Имена взяткодателей не называются, но можно предположить, что замешано несколько компаний. По делу собраны доказательства того, что и таможенники, и предприниматели вели незаконный учет платежей. Деньги перечислялись не каждый раз за отдельную услугу, а периодически.

"Люди были задержаны сразу после совершения преступления. Это означает, что у некоторых лиц также были при себе деньги, полученные в виде взяток. Существует широкий спектр доказательств преступной деятельности", — говорит Прусакс.

Как можно понять, взяткодателями были предприниматели автомобильных, железнодорожных и морских грузоперевозок. И хотя сейчас наибольшее подозрение падает на сотрудников таможенного поста Рижского порта, следователи хотят найти всех причастных.

"Вы должны понимать, что таможенник не работает только от приема на работу до выхода на пенсию. Сотрудники ротируются между таможенными пунктами. Кроме того, задействованные сотрудники не все время ннаходились на этом пункте таможенного контроля, а работали и на других", — говорит директор Таможенного управления СГД Раймондс Зукулс.

По словам Зукулса, более 10 из 15 задержанных уже подали заявления об отставке, а остальные временно отстранены от выполнения служебных обязанностей. В основном подозрения выдвигаются против чиновников низшего звена, но фигурируют в деле и их непосредственные руководители — начальники смен.

Это коррупционное дело — лишь одно из многих, выявленных в Службе госдоходов за последние годы. Например, в прошлом году на пункте таможенного контроля Терехово было задержано почти 30 таможенников, в этом году было выявлено возможное вымогательство денег у бизнесмена Андриса Рамолиньша.

После того, как стало известно о деле Рамолиньша, министр финансов Янис Рейрс ("Новое единство") отстранил от должности генерального директора СГД Иеву Яунземе и начальника налоговой и таможенной полиции Каспарса Подиньша. Яунзему также обвинили в задержке ротации подчиненных руководителей, в том числе и на таможне.

Но глава таможни не считает, что коррупцию можно искоренить только ротацией, например, на Рижских таможенных пунктах.

"В данном случае мы видим, что ротация дала эффект. Но ротации — это не какой-то суперинструмент, который можно использовать, чтобы избежать подобных ситуаций. Могу снова подтвердить, что эти сотрудники ротировались между различными должностями и рабочими местами", — отмечает Зукулс.

Дисциплинарное дело в отношении гендиректора СГД Яунземе еще не завершено, но Минфин уже предложил ей другую работу — возглавить департамент в министерстве. Яунземе оценит предложение после возвращения с больничного. По ее мнению, этот вопрос должен решить следующий министр финансов. Это не будет Рейрс, потому что правление партии "Новое Единство" решило не выдвигать неизбранных депутатов на министерские должности в Сейме.

Кандидат в премьер-министры Кришьянис Кариньш не планирует решать вопрос руководства СГД. "Конечно, это дело нового министра финансов. Но если он предложит ротацию людей, то это будет уже дело правительства", - пояснил он.

Кариньш не назвал следующего возможного министра финансов, заявив, что оценивает нескольких кандидатов: "Даже в партии мы еще не говорили о кандидатах в министры. Я, конечно, думал об этом".

В СГД поясняют, что масштабные задержания не парализовали работу таможенных постов. После пандемии коронавируса таможня подготовила специальный план по замене отсутствующих сотрудников на случай отсутствия большего количества таможенников.

Управление внутренней безопасности СГД отмечает, что расследование взяточничества на рижских таможенных постах еще продолжается, и призывает предпринимателей, причастных к даче взяток, подавать заявления.