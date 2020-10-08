Дело адвоката Ребенока: в ночь убийства в Лангстини отключилась система видеонаблюдения

Согласно данным независимого источника, заслуживающего доверие, в ночь, когда в Лангстини произошло жестокое убийство адвоката Павела Ребенока, в поселке отключилась система видеонаблюдения. Как отмечает NRA, технологический сбой длился столько, что преступники за это время успели ворваться в дом, убить адвоката, а затем скрыться.

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Госполиция данную информацию о видеокамерах не подтверждает, но и не отрицает. Комментарии по этому делу не даются. Однако на заседании Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции глава Управления уголовных расследований Армандс Рукс заметил: в поселке Лангстини необходимо улучшить работу системы видеонаблюдения. Вероятно, в распоряжении полиции нет видео записей с изображением убийц. И именно по этой причине Госполиция обратилась за помощью к жителям.

Напомним, полиция просила отозваться водителей, у которых в машинах установлены видеорегистраторы и которые 19 и 20 сентября перемещались в окрестностях Лангстини, Упесциемса, Суниши, Аматниеки, Балтэзерса или Личи.

По данным издания, опытный преступник всегда проводит разведку на объекте и, если, например, хочет украсть коллекцию дорогих запонок, он сделает это, когда владельцев нет дома или они спят. Но в данном случае преступники поджидали своих жертв и не стали дожидаться, пока Павел Ребенокс и Ингус Баландинс отправятся спать. NRA считает, что даже из-за самых дорогих часов и запонок адвокатов не убивают. Их убивают, если они представляют чьи-то интересы и в деле заешаны очень большие деньги.

Издание отмечает, что версия об ограблении фактически навязывается обществу, но при этом не стоит сбрасывать со счетов возможную связь с Olainfarm. Кроме того, возможно, за убийством адвоката может стоять политическая мафия, а осуществила преступление наркомафия.

Бывший министр внутренних дел Дзинтарс Яунджейкарс считает, что настолько профессионально совершенное убийство может свидетельствовать о том, что в деле фигурируют очень большие деньги. Речь идет даже не о миллионах, а в долгосрочной перспективе — о миллиардах евро, и связывает это дело с поставками газа.

"В конечном итоге это миллиарды, которые пошли бы мимо носа России, если бы вместо российского природного газа в Инчукалнское газовое хранилище был бы закачан сжиженный газ, привезенный американцем Петерсом Алоизом Рагаушем", — пишет NRA.

По словам Яунджейкара, это дело должно расследоваться не на уровне Госполиции. Расследование должно быть передано Службе государственной безопасности, но на политическом уровне оно должно контролироваться парламентской Комиссией по национальной безопасности, а также Советом национальной безопасности.

Как уже сообщалось, 20 сентября адвокат Павелс Ребенокс был убит в своем доме в Лангстини. Во время нападения пострадал его партнер Ингус Баландинс. Из дома пропали коллекции часов и дорогих запонок.