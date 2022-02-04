Дело Baltijas mediju alianse: у предприятия будут конфискованы более 3 млн евро

В конце января Рижский окружной суд рассмотрел уголовное дело, по которому совладелец Baltijas mediju alianse Олег Солодов и его партнер, гражданин Эстонии Маргус Мерима обвиняются в нарушении санкций Европейского союза (ЕС). Обоим обвиняемым назначены штрафы, выяснил портал Delfi в суде.

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И Солодов, и Мерима были признаны виновными в нарушении санкций, введенных международными организациями и Латвией, и каждый из них был оштрафован на 25 000 евро.

В суде отметили, что оба бизнесмена признали свою вину.

В свою очередь, к предприятию Baltijas mediju alianse применена конфискация арестованных финансовых средств. Соответственно, компании придется расстаться с 3 189 698 евро. Между тем, у зарегистрированной в Великобритании компании Reno Media LTD, которая ранее была известна как Baltic media alliance LTD, изъяты 25 000 евро.

На данный момент суд вынес сокращенное решение, которое нельзя обжаловать, однако участники дела могут попросить суд подготовить полный приговор, который потом может быть обжалован.

Уголовный процесс вела Служба государственной безопасности.

Исследование Re:Baltica свидетельствует о том, что дело может быть связано с длившимся годами перечислениями российскому предприятию, совладельцем которого является приближенный к президенту России Юрий Ковальчук. Он уже с 2014 года входит в санкционный список ЕС за поддержку политики Кремля с целью дестабилизации ситуации в Украине. Ковальчук внесен в санкционный список ЕС как крупнейший акционер банка "Россия".

По данным Lursoft, оборот Baltijas mediju alianse в 2020 году составил 586 695 евро, а прибыль — 73 508 евро. Это очень мало, по сравнению с 2019 годом, когда оборот предприятия составлял 13 421 988 евро, а прибыль — 1 315 930 евро.

Baltijas mediju alianse ранее представляла "Первый Балтийский канал", рекламные агентства "Первый Балтийский музыкальный канал" и Baltijas mēdiju reklāma, рекламное и медиа-агентство Ren TV Baltic, распространителя телеканалов Tem LV и издательский дом Print Media, а также газеты "МК Латвия" и "МК Эстония" и их онлайн-версии.