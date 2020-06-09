Дело эстонского стрелка: Таррасте раскаивается в содеянном, в его организме нашли алкоголь и наркотики

Микк Таррасте (32 года), которого подозревают в убийстве двух и ранении троих человек в Лихула, раскаивается в содеянном.

Реклама Реклама

"Он раскаялся в содеянном как вчера во время допроса, так и на сегодняшнем слушании по делу об аресте", — сказал изданию Eesti Ekspress адвокат Рюнно Роосмаа.

По словам Роосмаа, его клиент признается в причинении смерти и травм. "Да! — сказал Роосмаа. — Конечно, мы признаем последствия".

В понедельник Таррасте был взят под стражу сроком на два месяца в Пярнуском уездном суде. Подозреваемый не намерен оспаривать это решение в окружном суде.

Роосмаа считает преждевременным публиковать в прессе версию защиты. Он сказал, что на вчерашнем допросе "часами говорили о том, как обострялись эти события".

По словам адвоката, данное происшествие связано с "целым лабиринтом проблем". Сам Таррасте шокирован случившимся, но начинает приходить в себя.

Подозреваемый не знает, что данное преступление является ведущей новостью во всех СМИ в Эстонии.

"Он хочет, чтобы это дело решили с минимальным привлечением внимания", — отметил Роосмаа. Если в среду адвокат снова посетит арестантский дом, то ему будет разрешено принести несколько газет Таррасте.

Как сказал гендиректор департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, использовавший три единицы оружия стрелок из Лихулы произвел десятки выстрелов.

Вахер сообщил в понедельник журналистам, что у стрелка Лихула было в общей сложности четыре единицы легального огнестрельного оружия, полиция забрала все. В субботу вечером стрелявший использовал три из них, и, по словам Вахера, полиция нашла четвертое оружие "в другом месте".

По словам Вахера, мужчина в ночь на воскресенье сделал "десятки выстрелов".

По словам руководителя полиции, мужчина совершил преступление в одиночку. Вахер сообщил, что стрелок дал показания, он не стал комментировать их содержание.

По словам Вахера, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, а экспресс-тест показал, что он также употреблял наркотики и седативные препараты.

Вахер добавил, что раненые дети поправляются, их состояние не очень хорошее, но угрозы жизни нет.

Как уже сообщалось ранее, Таррасте в субботу вечером в Лихула, в Западной Эстонии, открыл огонь по людям. Первой жертвой его стрельбы стал пытавшийся преследовать нарушителя 40-летний мотоциклист, затем ранения получили люди, ехавшие в одной машине: 58-летний водитель, его 61-летняя супруга и их внуки 5 и 3 лет. От полученных ранений скончалась женщина.

Известно, что Таррасте стал причиной дорожно-транспортного происшествия на АЗС Olerex в Лихуле, где он повредил две машины и стенку АЗС. Сообщение об этом поступило в центр тревоги в 21.45.

Десятью минутами позже в центр тревоги позвонил мотоциклист, сообщив, что видел на заправке автомобиль, который обусловил аварию и уехал с места происшествия. Известно, что мотоциклист поехал за машиной. Около 22 часов в центр тревоги поступила информация, что слышны выстрелы, а около 22.10 сообщение о том, что в мотоциклиста, возможно, стреляли. Первый полицейский патруль прибыл через 20 минут после того, как полиция получила сообщение о возможной стрельбе.

На месте выяснилось, что Таррасте застрелил преследовавшего его на мотоцикле 40-летнего мужчину. Полиция задержала стрелявшего в людей Таррасте в 00.40 в ночь на воскресенье.