"Дело фальшивомонетчиков": в Латвии напечатали 3,5 миллиона фальшивых долларов

Суд Видземского предместья Риги 29 марта продолжит рассматривать крупнейшее в истории Латвии уголовное дело о подделке денег, в рамках которого на скамье подсудимых оказались шесть человек.

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Обвинения предъявлены Александру Фомичеву, Виктору Ждановичу, Нормунду Юшке, Илмару Криевиньшу, Марису Попову и Сергею Яковлеву. Им прозит лишение свободы на срок от 2 до 10 лет.

Напомним, ранее прокуратура сообщала, что по делу об изготовлении и хранении фальшивых 100-долларовых банкнот для крупномасштабного, организованного распространения обвиняются шесть человек.

Согласно материалам дела, обвиняемые, руководствуясь корыстными интересами, разделили между собой обязанности и предприняли согласованные действия по изготовлению и хранению поддельных банкнот номиналом 100 долларов США для распространения в крупных размерах.

Члены организованной группы обустроили в Риге типографию, закупили и установили необходимое оборудование, которое под видом легальной деятельности осуществляло крупномасштабное производство фальшивых банкнот иностранной валюты.

Часть изготовленных фальшивых 100-долларовых банкнот члены организованной группы хранили в помещении типографии, часть — по месту жительства, часть — в помещении другого предпринимателя.

Всего организованная группа изготовила 35 745 поддельных банкнот номиналом 100 долларов на общую сумму 3,5 миллиона долларов (3 167 759 евро).

Трое подозреваемых по этому делу были задержаны еще в 2014 году. В ходе дальнейшего расследования при содействии коллег из других стран удалось раскрыть всю преступную схему. Было установлено, что фальшивые деньги распространялись в Латвии, США и Великобритании.

15 апреля 2016 года полиции удалось накрыть типографию и задержать нескольких подозреваемых. В рамках следствия было проведено 13 обысков и изъято большое количество вещественных доказательств, включая клише для печатания купюр и фальшивые банкноты на сумму 3,5 млн. евро.