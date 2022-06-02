Дело иммунолога: без судебного приговора Общество врачей не будет аннулировать сертификат Никифоренко

В начале недели прокурор Рижской Восточной прокуратуры приняла решение привлечь к уголовной ответственности врача-иммунолога Евгения Никифоренко за сексуальное насилие и домогательства к своим пациенткам. В конце февраля полиция задержала Никифоренко, ему также запретили заниматься своей работой. В свою очередь, медицинские организации не планируют предпринимать никаких действий, пока не дождутся решения суда. Об этом сообщает LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Всего Никифоренко обвиняют в совершении семи преступлений по двум нормативам Уголовного закона. Всего по делу в качестве потерпевших признаны пять женщин. Другие пациентки, которые могли подвергнуться сексуальному насилию со стороны врача, проходят свидетельницами в соответствии со старой редакцией закона. Прокуратура воздерживается от более подробных комментариев, чтобы не повлиять на дальнейшее продвижение процесса.

Несколько пациенток написали заявления в Инспекцию здравоохранения на Никифоренко. Представительница учреждения Ивета Балоде не сообщила, сколько заявлений было получено, поскольку идет уголовный процесс.

"Можно только сказать, что после публичного призыва Инспекции к лицам, ставящим под сомнение медицинскую пригодность врача, отозваться, такие люди сделали это. И заявления отправлены в Госполицию и Генеральную прокуратуру. (..) Думаю, надо дождаться решения суда. Посмотрев, что будет включено в решение суда, Инспекция здравоохранения также примет соответствующие меры", — сказала Балоде.

То есть, Инспекция здравоохранения не будет действовать, пока не примет решение суд.

Латвийское общество врачей, которое отвечает за профессиональные сертификаты медиков, также ожидает решения суда.

"Человека можно обвинять, когда его вина доказана. Когда его вина будет юридически доказана, мы, как Общество врачей, будем действовать. Иначе будут "суды Линча" один за другим. Мы можем временно приостановить действие сертификата, но отозвать сертификат только при наличии решения суда", — пояснила президент организации Илзе Айзсилниеце.

В настоящее время в постановлениях Кабинета министров предусмотрено два критерия аннулирования сертификата врача — нарушение этических норм и нарушение нормативных актов. Если Общество врачей не проводит ресертификацию медиков из-за нарушений, то они часто обращаются в суд.

Однако, по словам Айзсилниеце, у ассоциации не так много денег, к тому же судебные разбирательства обходятся дорого. Поэтому общество очень осторожно в таких случаях.

В то же время глава Общества врачей рассказала, что в организацию пишут пациенты иммунолога, посещавшие его годами. Они обвиняют Общество врачей в том, что оно не защищает Никифоренко. Общество врачей не занимает позицию по этому вопросу, так как решения суда еще не было.