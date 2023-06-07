Дело канала "Антифашисты Прибалтики": задержанным изменили статью на более тяжкую

Служба государственной безопасности (VDD) в ходе процесса оценки информации, полученной во время следствия по делу о деятельности телеграм-канала "Антифашисты Прибалтики", изменила квалификацию преступления на более тяжкую.

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Напомним, что на этой неделе стало известно о том, что под более тяжкую статью попала задержанная и отправленная под арест 22-летняя студентка Татьяна Андриец, администрировашая канал "Антифашисты Прибалтики", а также активист "Ночного дозора" Александр Жгун.

Как отмечают в Службе госбезопасности, сообществу лиц, осуществлявших антигосударственную деятельность с использованием платформы обмена сообщениями Telegram, предъявлено обвинение в руководстве преступной организацией и участии в преступлениях, совершенных такой организацией.

Ответственность за такое уголовное преступление предусмотрена частью второй статьи 89.1 Уголовного закона Латвии.

Данный уголовный процесс был начат VDD 28 ноября 2022 года в связи с антигосударственной деятельностью и поддержкой интересов государства-агрессора России с использованием канала "Антифашисты Прибалтики" и других каналов аналогичного содержания, созданных на платформе обмена сообщениями Telegram.

В то время VDD возбудила уголовное дело в соответствии со статьей 81.1 Уголовного закона ЛР, то есть за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвийской Республики.

В настоящее время VDD изменила квалификацию преступной деятельности основателям канала "Антифашисты Прибалтики", так как информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что преступная деятельность осуществлялась в рамках специально созданной для этой цели преступной организации.

По имеющейся в распоряжении Службы госбезопасности информации, "указанная преступная организация была создана в ноябре 2022 года не менее чем пятью гражданами Латвии, взаимно договорившимися о целях, которые должны быть достигнуты, включая совершение особо тяжких преступлений против Латвийского государства. В целях координации заранее спланированных уголовных преступлений организация создала на платформе Telegram канал "Антифашисты Прибалтики" и еще несколько связанных каналов",- говорится в официальном сообщении Службы госбезопасности Латвии.

В Службе госбезопасности указали, что с момента своего создания "преступная организация целенаправленно и систематически использовала эти каналы для различных действий, направленных против интересов национальной безопасности Латвии, в том числе для незаконного сбора закрытой информации и другой информации с целью передачи ее российским спецслужбам и другим учреждениям. На каналах, созданных преступной организацией, регулярно публиковались призывы к сбору информации о латвийских государственных служащих, сотрудниках органов государственного управления, сотрудниках органов государственной безопасности, должностных лицах Вооруженных сил Латвии, гражданах Латвии, воюющих на стороне Украины, а также других физических и юридических лиц, действовавших против российской агрессии".

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В Службе госбезопасности также сообщили, что в упомянутых каналах регулярно выражали поддержку войне, развязанной Россией против Украины. В сообщениях, опубликованных "Антифашистами Прибалтики", сотрудники VDD констатировали призывы к незаконному участию в продолжающихся боевых действиях на Украине, а также к сбору и передаче финансовых средств российским солдатам в Украине.

В настоящее время в рамках уголовного процесса к трем лицам применен статус подозреваемых. А в качестве меры пресечения избрали содержание под стражей. Статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс, применен еще к трем лицам.

"Служба госбезопасности предупреждает, что за причастность к преступлениям преступной организации "Антифашисты Прибалтики" может повлечь за собой уголовную ответственность. Согласно части второй статьи 89.1 Уголовного закона Латвии за руководство преступной организацией или участие в преступлениях, совершенных такой организацией, предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения, или лишения свободы на срок от 10 до 20 лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с испытательным сроком на срок до трех лет," — сообщили в Службе госбезопасности Латвии.