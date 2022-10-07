Дело латвийского "Дон Жуана" до сих пор в суде; обвиняемый пропал, полиция начала розыск

Вот уже пять лет в суде тянется дело Дайриса Аболса, обвиняемого в крупном мошенничестве. Его жертвами стали около 100 человек, которых он обманным путем лишил около 100 000 евро. Однако дело снова застопорилось: аферист пропал, поэтому полиция объявила его в розыск. Правда, общественность об этом не известили, сообщает ЛТВ.

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Напомним, Аболс обвиняется в присвоении, краже и мошенничестве. Рижский городской суд выдал санкцию на его арест. На счету мошенника и обман пенсионеров, которым он обещал сделать ремонт, брал деньги и исчезал, и женщины, поверившие в искренность чувств Аболса. Ради него влюбленные дамы продавали недвижимость и набирали кредиты. Получив желаемое, "Дон Жуан" пропадал с концами.

Изначально Госполиция не собиралась начинать процессы по фактам этих мошенничеств, поясняя, что женщины отдавали ему деньги по доброй воле. Дело возбудили лишь благодаря журналистке Светлане Гинтере и рижанке Диане Буковской. В ходе следствия выяснилось, что количество жертв афериста приближается к сотне.

"Он говорил своим жертвам, что никогда не сядет в тюрьму, потому что у него везде связи. И в полиции, и в суде, и в прокуратуре. Что эти женщины, пенсионерки сами сядут в тюрьму, а он не сядет. И полицейские говорили, что все это ложь, но вот уже 7 лет.. а он все равно на свободе", — рассказывает Светлана Гинтере, которая подготовила 20 репортажей, встречаясь с жертвами мошенника.

Дайрис Аболс всегда действует по одному сценарию: перед судебным заседанием он присылает официальный документ о проблемах со здоровьем. Это служит уважительной причиной для того, чтобы не являться в суд. Таким образом в суде Видземского предместья Риги это дело рассматривается уже пять лет, однако на все заседания ходят только сами потерпевшие.

Полиция объявила Аболса в розыск еще в августе, однако по какой-то причине не стала об этом извещать широкую общественность.