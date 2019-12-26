Дело лиепайских педофилов: отцу и сыну, растлевавшим ребенка, назначили условное наказание

По так называемом делу лиепайских педофилов вынесен очередной приговор. Отец и сын признаны виновными в совершении развратных действий с малолетней девочкой, однако Курземский окружной суд приговорил их к условному наказанию.

Как отмечает "Курземес вардс", в декабре суд повторно рассмотрел дело в апелляционной инстанции и приговорил одного обвиняемого к лишению свободы на один год и восемь месяцев, с испытательным сроком на три года, второго обвиняемого — к лишению свободы на один год и шесть месяцев (с таким же испытательным сроком), однако обоим наказание назначено условно.

В Курземский окружной суд дело вернулось после того, как Верховный суд в ноябре этого года решил отменить приговор окружного суда от 12 июля этого года в части о вынесенном наказании обоим обвиняемым. В отмененной части дело было передано для нового рассмотрения в суде апелляционной инстанции. В остальной части, а именно, в той, в которой обвиняемые признаны виновными в совершении преступного деяния, и в части о выплате пострадавшей компенсации за моральный ущерб в размере 4440 евро, а также выплате компенсации за материальный ущерб в размере 560 евро, приговор оставлен без изменений. Частично отменив приговор, Верховный суд указал, что для усиления наказания нет правового основания.

Уже сообщалось, что уголовный процесс, начатый в мае 2014 года, в различных судебных инстанциях рассматривался уже более четырех лет, и обвиняемым приговор зачитывался неоднократно. Сначала обвиняемых приговорили к принудительным работам, а затем последовал новый приговор Курземского районного суда, согласно которому мужчины были наказаны лишением свободы на один год с пробационным надзором на два года.

В свою очередь, Курземский окружной суд этим летом, удовлетворив поданный прокурором апелляционный протест и поданные представителем пострадавшей и поставщиком услуг юридической помощи апелляционные жалобы, приговорил одного из обвиняемых к лишению свободы на два года и пробационному надзору на два года, а другого обвиняемого — к лишению свободы на один год и десять месяцев (с пробационным надзором на два года). Последовала кассационная жалоба, и дело было передано в Верховный суд.

События, в связи с которыми возбуждено уголовное дело, происходили в течение длительного периода времени — с 2009 года, когда потерпевшей девочке было всего пять лет, до конца февраля 2014 года. Родственник девочки, используя свой авторитет, различными развратными действиями удовлетворял свое половое влечение. Мужчина (1966 г.р.) обнажал перед девочкой свой половой орган, заставлял прикасаться к нему и совершал другие развратные действия на протяжении нескольких лет. Тем же действиям предавался и его сын (1992 г.р.).