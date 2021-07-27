Дело несовершеннолетней девушки, хранившей марихуану, передано в прокуратуру

В Курземе Государственная полиция обратилась в прокуратуру с просьбой предъявить обвинение подростку в хранении 28 граммов марихуаны, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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В конце мая сотрудники Курземской региональной полиции задержали в Лиепае несовершеннолетнюю девушку по подозрению в незаконном обороте наркотиков и во время обыска в ее доме изъяли сушеную и упакованную марихуану.

В связи с незаконным хранением наркотиков начат уголовный процесс. Раньше девушка не попадала в поле зрения полиции.

Согласно Уголовному закону, такое преступление карается лишением свободы на срок до трех лет, принудительными работами или штрафом.