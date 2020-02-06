Дело о 50 млн евро в банке ABLV: право на защиту имеют 13 человек

В рамках расследования дела о возможном отмывании 50 млн евро через ликвидируемый ABLV Bank право на защиту имеют уже 13 человек, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Лаура Маевска.

Напомним, что 30 января прокурор Дайнис Штейнберг сообщил, что на тот момент право на защиту в рамках дела имеет 12 человек, семь из них — бывшие работники банка, в том числе один член правления. По этому уголовному делу есть шесть подозреваемых (в том числе иностранцы), против пяти начат уголовный процесс.

По данным прокуратуры, среди 13 человек, имеющим право на защиту, пятеро иностранцев.

Трое подозреваемых уже находятся под арестом — это предприниматель Андрис Овсянников, бывший персональный банкир в ABLV Bank, а ныне член правления предприятия Manat, и юрист Андрис Путниньш, а также гражданин Белоруссии. Адвокат последнего отметил, что его клиент не является известным человеком и его имя "вряд ли кому-то что-то скажет". Ответа о том, как его подзащитный связан с ABLV Bank, он не дал.

К остальным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Прокурор Дайнис Штейнебргс ранее сообщил, что процесс начат на основе информации, предоставленной Службой финансовой разведки. Участники группировки легализовали средства, полученные в основном в результате неуплаты налогов и мошенничества в России и Белоруссии. Затем эти средства легализовались в финансовой системе ЕС — вначале они зачислялись на счета предприятий, которые зарегистрированы за пределами ЕС, а затем участники группы регистрировали различные предприятия в странах ЕС и открывали счета в ABLV Bank. В основном эти компании были зарегистрированы в Великобритании и на Кипре.

По данным прокуратуры, отдельные сотрудники банка консультировали участников группы, как эти средства легализовать. Штейнбергс сообщил, что впоследствии будет анализироваться и роль самого банка — был ли он вовлечен в незаконную деятельность. В ходе расследования будут оцениваться действия не только персональных банкиров, но и ответственных должностных лиц банка.

Прокурор сообщил, что по делу арестованы средства на сумму не менее 1,5 млн евро. В ходе 30 обысков изъято большое количество финансовых документов, регистрационных документов офшоров и др.