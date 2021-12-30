Дело о фиктивной вакцинации: медработница ввела вакцину в вату

Госполиция обратилась в прокуратуру с просьбой предъявить обвинения медработнице, которая провела фиктивную вакцинацию, введя вакцину от Covid-19 в вату.

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По информации пресс-центра Госполиции, 12 октября было получено заявление из рижской клиники, в котором говорилось, что к ним обратился заразившийся Covid-19 мужчина. Сначала он предъявил сертификат о вакцинации, но затем, когда ход болезни стал усугубляться, пациент сообщил, что сертификат является фиктивным.

В ходе следствия было установлено, что и пациент, и его супруга получили фиктивные сертификаты о вакцинации. Полиция оперативно выяснила клинику, где была проведена "вакцинация", а также имя причастного к преступлению медика.

13 октября в Алуксне была задержана 45-летняя сотрудница медучреждения, подозреваемая в фиктивной вакцинации. Во время обыска по месту работы и проживания полиция изъяла у нее носители информации и документы. Следствием было установлено, что вакцина вводилась не в тело пациента, а в вату.

Против медработницы начали уголовный процесс. Также уголовный процесс начат и в отношении женщины, получившей фиктивный сертификат.