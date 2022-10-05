Дело о гибели музыканта в Кенгарагсе: материалы направлены в прокуратуру

Полиция завершила расследование трагического ДТП, которое произошло 19 августа в Риге на улице Маскавас, когда пьяный водитель насмерть сбил музыканта Андрея Шмелева. Дело передано в прокуратуру.

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Трагическое ДТП произошло в 22.10. Мужчина 1991 г.р. на автомобиле BMW ехал со стороны улицы Краста в сторону улицы Кенгарагс. На регулируемом пешеходном перехоже он сбил мужчину 1985 г.р., который от полученных травм скончался на месте происшествия. В выдохе водителя констатировали 0,77 промилле.

5 октября расследование было завершено и материалы дела переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования. Виновному грозит от трех до десяти лет лишения свободы, с изъятием водительских прав на срок до десяти лет.