Дело о квартире в Юрмале: KNAB закрыл дело против мэра и бизнесмена
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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) прекратило уголовный процесс против мэра Юрмалы Гатиса Труксниса и предпринимателя Юлия Круминьша о возможном взяточничестве в связи с принятием в безвозмездное пользование квартиры.

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Уголовный процесс прекращен с согласия надзирающего прокурора, так как вину подсудимых в досудебном процессе доказать не удалось и не было возможности получить дополнительные доказательства.

Как сообщалось, мэр Юрмалы фигурировал в качестве подозреваемого в расследуемом БПБК уголовном процессе о возможном взяточничестве.

Бюро просило начать уголовное преследование по этому делу в августе 2018 года, однако прокурор Марис Лея решил уголовный процесс выделить в отдельное делопроизводство и вернуть БПБК, так как на тот момент бюро не собрало достаточно доказательств для выдвижения обвинения.

Предполагалось, что Трукснис, возможно, принял в безвозмездное пользование квартиру на ул. Турайдас в Юрмале. Также в этом деле фигурировали Круминьш и его дочь Майя Криевиня.

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