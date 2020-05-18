Дело о мошеннице, торговавшей несуществующими масками: установлено уже 50 потерпевших

В деле о мошенничестве с защитными масками, а также другими средствами защиты, на сегодняшний день в качестве возможных потерпевших фигурируют уже около 50 человек.

При этом в Госполиции подчеркнули, что у большей части лиц, которые пострадали в результате мошеннических действий со стороны подозреваемой женщины, еще нет юридического статуса потерпевших. Полиция продолжает расследование и призывает отозваться всех, кто также стал жертвой мошенницы.

Сообщать об этом можно, написав заявление на портале Latvija.lv, а также, отправив его по почте по адресу: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 2. nodaļai, Rīgā, Gaujas ielā 15, LV — 1026.



Как уже сообщалось ранее, сотрудники Рижского регионального управления полиции в мае задержали мошенницу, которая в марте и апреле предлагала в социальной сети Facebook несуществующие защитные маски и дезинфекторы. Женщина скрывалась от полиции, постоянно меняя свой внешний вид, а также прячась под вымышленными именами.

Весной этого года в полицию с заявлениями обратились жители, ставшие жертвами мошенницы. Женщина размещала в интернете объявления о продаже необходимых во время пандемии средств защиты, получала за это деньги и исчезала.

Следователи выяснили, что женщина общалась в Facebook под профилями Andris Paskovs, Aija Aija, Aija Askova, Aija Paskova. Жители, которые хотели приобрести предлагаемый ею товар, переводили деньги на счета Nr. LV31LPNS0005703552531 или Nr. LV14RIKO0001050725581. Однако после этого продавец прекращала общение и пропадала.

В ходе следствия полиция установила подозреваемую — ею оказалась женщина 1989 г.р., ранее неоднократно попадавшая в поле зрения органов правопорядка. Известно также, что ранее она была судима за имущественные преступления. У подозреваемой не было задекларированного места жительства, а от полиции она скрывалась, изменяя внешность.