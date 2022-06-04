Дело о мошенничестве с OIK: госбюджету нанесен ущерб в размере 367 000 евро

Государственная полиция призывает начать уголовное преследование двух лиц в рамках уголовного дела, связанного с обязательным закупочным компонентом (OIK). В результате преступных действий госбюджету нанесен ущерб в размере почти 367 000 евро.

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В мае сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления криминальной полиции Госполиции передали в прокуратуру уголовный процесс для начала уголовного преследования двух лиц, подозреваемых в мошенничестве в крупных размерах. Дело связано с OIK на одной из когенерационных станций. Подозреваемыми признаны председатель правления этой станции и член правления.

Этот уголовный процесс был выделен из начатого в 2019 году уголовного процесса, по основному делу расследование продолжается. 19 апреля этого года был начат уголовный процесс по части третьей статьи 177-й - мошенничество в крупных размерах, которое было совершено в период с апреля 2014 года по май 2019 года сотрудниками акционерного общества, занимающегося производством электроэнергии.

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что председатель правления акционерного общества 1978 г.р. и член правления 1956 г.р., действовали, возможно, в корыстных целях, злоумышленно используя доверие представителей предприятия Enerģijas publiskā tirgotājs и предоставляя неверные расчеты.

11 мая оба лица получили статус подозреваемых.