Дело о найденной в центре Риги погибшей женщине: травмы могли быть получены при падении с высоты

После того, как 10 апреля в Риге, во дворе дома по ул. Сколас, 10 было найдено тело Татьяны Маслаковой-Веселовой (1991 г.р.), Госполиция начала уголовный процесс.

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В пресс-центре полиции порталу Delfi пояснили, что Татьяна, вероятней всего, получила несовместимые с жизнью травмы при падении с большой высоты. В настоящее время ведется расследование. В рамках которого назначена экспертиза, чтобы установить точные причины смерти молодой женщины.

Напомним, что о Татьяне написала в соцсети Facebook сестра погибшей — Анастасия. Она просила отозваться свидетелей, которые могли видеть Татьяну в период с 22.30 9 апреля до 19.00 10 апреля.

Известно, что 9 апреля в 22.29 женщину видели на ул. Тербатес 6/8: она направлялась в сторону улицы Элизабетес. Также сестра сообщила, что Татьяна около 22 .00 вышла из дома по ул. Лачплеша 24.

Приметы женщины: рост около 168 см, темные волосы средней длины.

Была одета: коричневое пальто, джинсы, черные ботинки.

"Точного заключения от полиции у нас еще нет. Также, возможно, кто-то видел ее по пути от Лачплеша 24 (откуда она вышла в 22. 00 9-ого апреля) до Сколас 10 или в любой другой локации", — написала в соцсети Facebook Анастасия Маслакова.

Информацию просьба сообщать по телефону 24951667.

Следствие по делу продолжается.