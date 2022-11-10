Дело о найденном возле школы гранатомете: начат уголовный процесс и ищут свидетелей

Госполиция начала уголовный процесс по факту обнаружения на территории Пурвциемской средней школы гранатомета.

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Как уже сообщалось ранее, в среду полиция получила вызов на ул. Д. Бранткална, где на территории учебного заведения нашли брошенный гранатомет. В целях безопасности место огородили и проверили, не заряжено ли оружие.

Уголовный процесс начат по факту незаконного оборота оружия. Полиция расследует обстоятельства, при которых оружие могло оказаться возле школы.

Свидетелей просят обращаться в полицию по телефонам: 67085980 или 110.