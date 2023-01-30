Дело о насильственной смерти 2-летнего ребенка: отчим "помогал подруге воспитывать детей"

Лиепайская полиция передала в прокуратуру материалы дела о насильственной смерти 2-летнего мальчика. Уголовный процесс был начат по статье за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшего.

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Как сообщалось ранее, утром 31 декабря 2021 года в Лиепайский участок полиции поступил сигнал от бригады Службы неотложной медицинской помощи: медики заявили, что в одной из квартир найдено тело 2-летнего ребенка, на котором отчетливо видны гематомы.

Прибывшие полицейские задержали по подозрению в преступлении сожителя матери ребенка. Мужчина ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за имущественные преступления.

В ходе следствия подозреваемый признался, что помогал женщине воспитывать детей и применял по отношению к ним физическую силу. Насилие со своей стороны он объяснял тем, что мать не справлялась с воспитанием. При этом свою вину в содеянном задержанный отрицал.

Экспертиза показала, что мальчик получил много физических травм, включая травмы головы, которые и повлекли смерть ребенка. За это преступление Уголовным законом Латвии предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 15 лет, с конфискацией имущества или без таковой, а также с последующим пробационным надзором на три года или же без такового.

В январе 2022 года Латвийское телевидение сообщило, что перед смертью двухлетки семья уже попадала в поле зрения сиротского суда за возможное насилие в отношении другого ребенка. Проверка была начата около месяца назад, чтобы оценить, есть ли у детей подходящие и безопасные условия в семье. Однако тогда не казалось, что кому-то из детей может грозить летальный исход, рассказала LTV председатель Лиепайского городского сиротского суда Тайга Зиемеле.

Зиемеле сообщила порталу Delfi, что информация о проблемах в конкретной семье поступила 21 декабря 2021 года. Заявление о насилии в семье было также адресовано Госполиции и социальной службе. Однако Зиемеле не стала уточнять, кто был автором заявления, сказав, что "надо позволить следователям работать".

Отвечая на вопрос о действиях сиротского суда после получения заявления, она указала, что учреждение пыталось выяснить как можно больше об этой семье и к работе была привлечена социальная служба. Сиротский суд провел переговоры с мамой ребенка и убедился в том, что ребенку, о котором шла речь в заявлении, предоставлена услуга реабилитации, отметила Зиемеле.

Как сообщила Delfi представительница Госполиции Мадара Шершнева, на основании заявления был начат процесс об административном правонарушении — о возможном насилии в отношении пятилетнего ребенка в Лиепае. Госполиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

Сначала Шершнева заявила, что семья ранее не попадала в поле зрения полиции. Однако потом она признала, что ранее поступало заявление от детского сада и начат административный процесс.