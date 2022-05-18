Дело о перевозке наркотиков на сумму 2,4 млн евро передано в прокуратуру

Государственная полиция передала в прокуратуру для начала уголовного преследования материалы дела о перевозке наркотиков на сумму 2,4 млн евро.

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Согласно материалам дела, у полиции возникли обоснованные подозрения в отношении некого лица в том, что оно связано с незаконным оборотом наркотических веществ. 19 октября 2021 года в сотрудничестве с коллегами из Управления налоговой и таможенной полиции в Риге был задержан водитель грузовика DAF, который направлялся на разгрузку легального груза - алкогольных напитков. В ходе обыска среди паллетов с алкоголем были обнаружены 106,6 кг гашиша и 161,5 кг таблеток MDMA.

Предполагается, что наркотики предназначались для дальнейшей реализации в соседних странах. Их общая стоимость на "черном рынке" составляет 2,37 млн евро.

Мужчина 1961 г.р. был задержан и арестован. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.