Дело о погибшем американском военнослужащем: сержант сел за руль в пьяном виде

Клайпедская районная прокуратура прекратила досудебное расследование по делу о гибели в Клайпеде (Литва) военнослужащего США. Такое решение было принято после того, как было установлено, что военнослужащий погиб в результате несчастного случая и следов преступного деяния не констатировано.

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По сообщению прокуратуры Клайпедского района, досудебное расследование было начато 28 июля 2022 года. Около 00 часов 45 минут на улице Пилес автомобиль VW Taigo съехал с разводного моста и упал в реку, в аварии погиб 30-летний водитель — сержант из Техаса Роберт Магалланс. В момент аварии мост был поднят, а шлагбаум опущен.

Водолазам удалось извлечь тело погибшего военнослужащего из реки.

Американец находился в Литве в командировке. Во время инцидента он был в штатском и управлял автомобилем, арендованным в Латвии. Также известно, что он успел забронировать в Клайпеде отель для ночлега.

В ходе следствия тщательно выяснялись обстоятельства трагического инцидента. Было установлено, что водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировал предупреждающие знаки, опущенный шлагбаум и не смог соблюсти всех мер предосторожности для обеспечения своей безопасности во время поездки.

Прокурор, оценив все данные, собранные в ходе расследования, а также на основании показаний свидетелей и заключений специалистов, пришел к выводу, что событие, повлекшее гибель мужчины, является несчастным случаем, поэтому досудебное расследование следует прекратить.