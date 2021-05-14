Дело о погибшем в Тукумсе медике: в действиях полиции не нашли нарушений

В результате служебной проверки, проведенной в Тукумском участке полиции, в действиях полицейских признаков халатности не констатировано. В интервью программе Rīta panorāmа начальник Госполиции Армандс Рукс напомнил, что проверка была начата на основании заявления о том, что правоохранительные органы должным образом не отреагировали на угрозы, ранее поступавшие в адрес погибшего сотрудника Службы неотложной медицинской помощи Нормунда Киндзулиса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как уже сообщалось, 23 апреля в подъезде одного из многоквартирных домов тяжелые ожоги получил молодой мужчина, а также его друг Артисг, который пытался сбить огонь. Артис заявил, что на Нормунда могли напасть на почве гомофобии, т. к. ранее они получали угрозы в свой адрес, о которых сообщали в полицию, но реакция не последовала.

26 апреля министр внутренних дел Сандис Гиргенс отдал распоряжение о проведении служебной проверки в Тукумском участке полиции.

Рукс пояснил, что следствие по делу продолжается. Однако имеющаяся в распоряжении полиции информация не свидетельствует о том, что на Киндзулиса было совершено нападение на почве гомофобии.